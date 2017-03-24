Всемирный день борьбы с туберкулезом. Справка

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается в пятницу.

Ниже приводится справочная информация.

24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года Всемирный день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи.

Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий.

Развитию туберкулеза способствует некачественное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), стресс и депрессия, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии в его честь была названа палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, от которого в XIX веке умирал каждый четвертый.

Смотрите также: В Украину поступили 2,5 млн доз вакцин против туберкулеза

В 1920 году был образован Международный союз борьбы с туберкулезом (с 1986 года Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями), который объединил представителей 31 страны.

В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта Герена (Bacilles Calmette Guerin BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному ребенку в 1921 году.

В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно со своим коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулёза.

С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана специальная стратегия Directly Observed Treatment, Short course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом), ориентированная на своевременное выявление и лечение больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире.

В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями разработали особую стратегию "Остановить туберкулез".

В 2006 году был принят Глобальный план борьбы с туберкулезом на 2006-2015 годы, который предполагал двукратное сокращение смертности от туберкулеза к 2015 году. Цель была достигнута в четырех регионах ВОЗ: Американском регионе, регионе Восточного Средиземноморья, регионе Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана и в 11 странах (Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, Пакистане, Филиппинах, Уганде, Вьетнаме и Зимбабве).

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 20-летнюю стратегию (2016-2035 годы) по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза. Стратегия ВОЗ призывает сократить к 2030 году количество случаев смерти от туберкулеза на 90% и показатель заболеваемости туберкулезом на 80% по сравнению с 2015 годом.

В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Одна из этих целей – ликвидировать глобальную эпидемию туберкулеза.

Читайте также: В Украине ВИЧ-инфицированы 220 000 человек — Федоров

По оценкам "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом" (2016), в 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, в том числе 5,9 миллиона мужчин, 3,5 миллиона женщин и 1,0 миллиона детей. Лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, составили 1,2 миллиона в общем числе новых больных туберкулезом. 60% новых случаев заболевания приходятся на шесть стран: Индию, Индонезию, Китай, Нигерию, Пакистан и Южную Африку. С 2014 года по 2015 год темпы снижения заболеваемости туберкулезом составили во всем мире лишь 1,5%.

В 2015 году от туберкулеза умерли, по оценкам, 1,4 миллиона человек, а также 0,4 миллиона человек, живших с ВИЧ-инфекцией. Хотя с 2000 года по 2015 год численность умерших от туберкулеза сократилась на 22%, в 2015 году туберкулез оставался одной из 10 ведущих причин смерти во всем мире.

Благодаря диагностике и лечению туберкулеза с 2000 года по 2015 год во всем мире были предотвращены 49 миллионов случаев смерти.