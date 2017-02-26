В Украине эпидемия туберкулеза, ВИЧ и гепатитов. На очереди бубонная чума?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Эпидемия туберкулеза

В Украине наблюдается скачок роста заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Он стал следствием пропажи вакцины БЦЖ и туберкулина. В 2016 году показатель заболеваемости детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6.

В начале февраля жители Кривого Рога были шокированы вопиющим случаем — в детском саду у маленького воспитанника обнаружили открытую форму туберкулеза. Родители детей, оказавшихся в зоне риска, обвинили медиков в допущении больного малыша в заведение.

Косвенные данные показывают, что Украина – бесспорный лидер по распространенности не только туберкулеза, но и его мультирезистентных форм. В последнее время все большее распространение в Украине и мире приобретают формы туберкулеза, нечувствительные (резистентные) к большинству традиционных препаратов, лечение которых требует значительно большего времени и средств. Украина входит в пятерку стран с самым тяжелым бременем мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) в мире. Распространение мультирезистентных штаммов бацилл опасно тем, что туберкулез переходит в категорию неизлечимых заболеваний. Хотя эпидемия туберкулеза объявлена в Украине с 2005 года, ежегодно наблюдается увеличение заболевания активным туберкулезом органов дыхания. По данным главного фтизиатр и пульмонолога МЗ Украины, академика Юрия Фещенко, ежедневно в Украине туберкулезом заболевают около 90 человек и 30 умирают, ежегодно в стране туберкулез диагностируется у более 30 тысяч человек. Наша страна до сих пор имеет худшие в Европе показатели успешности лечения туберкулеза — излечиваются лишь 71% новых случаев туберкулеза и 34% случаев.

Эпидемия ВИЧ/СПИД

Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 250 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе – по состоянию на 1 октября 2016 года на учете в Украине состояло 132 714 ВИЧ-позитивных пациентов. Как отмечают в Фонде Елены Пинчук "АНТИСПИД", в 2012 году впервые в истории Украины эпидемия ВИЧ/СПИДа замедлилась – по данным официальной статистики в 2012 году темпы распространения ВИЧ-инфекции (количество новых случаев ВИЧ) оказались ниже, чем в 2011 году. Это стало результатом национальных программ по работе с уязвимыми группами и масштабных информационных кампаний по профилактике ВИЧ/СПИДа. В 2013-2015 годах из-за сокращения программ по борьбе со СПИДом темпы эпидемии снова начали расти. За одиннадцать месяцев 2016 года в Украине по данным Украинского центра контроля за социально опасными заболеваниями МОЗ Украины было зарегистрировано 15 245 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 2 592 ребенка до 14 лет).

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Скрытая эпидемия гепатитов С и В

По данным, обнародованным в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в мире более 185 млн человек инфицированы вирусным гепатитом С, ежегодно от данного заболевания умирает 350 тыс. человек. В частности, в Европейском регионе ВОЗ ежегодно регистрируется 84 тыс. смертей от рака и цирроза пораженной вирусом печени. Эпидемия ВГС в Украине ежегодно растет. По данным ВОЗ более 5% людей в Украине инфицированы гепатитом С, в абсолютных показателях это более 2 млн. человек. Среди некоторых групп населения уровень инфицирования значительно выше. Так, по данным Центра мониторинга и контроля за заболеваемостью МОЗ Украины, часто госпитализируемые больные имеют показатель инфицированности около 12%, а пациенты наркодиспансеров – до 67%. По данным главного государственного санитарного врача Киева Олега Рубана, в Украине наблюдается скрытая эпидемия вирусных гепатитов С и В — только в Киеве в 2015 году зарегистрирован рост хронических вирусных гепатитов в два раза.

Система здравоохранения угроблена

Как отмечает ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, Украина лидирует в Европе и мире по заболеваемости и смертности по пяти основным нозологиям.

"У нас самая высокая в Европе и практически в мире заболеваемость и смертность по кардиологии, травме, онкологическим заболеваниям, легочным заболеваниям и по опасным социальным и особо опасным инфекциям. Это связано с тем, что за 25 лет проведения реформ в нашей стране мы тотально уничтожаем систему здравоохранения. Мы уничтожили все. Реформировали первичную медико-санитарную помощь, и в результате ее уничтожили. Реформировали санитарно-эпидемиологическую службу, и в результате ее уничтожили. Сейчас мы реформируем вторичную и третичную медицинскую помощь в рамках госпитальных округов — угробим и стационарную специализированную медицинскую помощь, и высокоспециализированную медицинскую помощь, к которой относится академическая система. И все, потом хоть трава не расти", — поясняет Кравченко.

Как известно, в связи с созданием Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И.Мечникова будет ликвидирован, и эксперт видит в этом серьезные риски: "Я не удивлюсь, если скоро в Украине появится бубонная чума".

Кравченко отметил, в рамках реформы, начатой еще при министре здравоохранения Александре Квиташвили, Санэпидемслужба, как системный государственный орган, уничтожена.

"По сути, у нас санитарно-эпидемиологической медицины в Украине нет, точно так же у нас нет и профилактической медицины. Если мы говорим о социально опасных и опасных инфекциях, то среди них есть иммуноуправляемые инфекции, то есть те, против которых есть вакцины, и те, против которых нет вакцин. Поэтому в Украине должна проводиться неспецифическая иммунопрофилактика — это пропаганда здорового образа жизни, должны инструктировать население, как избегать факторов риска, как себя защитить и так далее. Кто когда у нас в стране за 25 лет хоть что-то сделал, для того чтобы мы объяснили нашему населения, что мы находимся в условиях эпидемии по ряду социально опасных и опасных инфекций и что с этим необходимо делать? Никто ничего не говорит и всех все абсолютно устраивает, а то, что у нас самая высокая заболеваемость и смертность в Европе по этим инфекциям, тоже никого не интересует. Возникает один вопрос: "Зачем нам это Министерство здравоохранения, зачем нам департамент санитарно-эпидемиологической службы в той форме, в которой он сейчас существует?" — констатирует Кравченко.

Кроме профилактической работы крайне важна ранняя диагностика, которая должны происходить на уровне первичной медико-санитарной помощи, задача которой обеспечить первичный контакт гражданина с системой здравоохранения.

"А у нас на этих бедных участковых терапевтов, семейных врачей, и педиатров нагрузили всем, чем можно, они у нас как "бессмертный пони". Но при этом, хоть на них и возложена профилактическая функция и функция проведения диспансеризации, этого в Украине нет. Они не обладают информацией о том, какое количество у них на участке проживает людей, больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, и больных вирусными гепатитами В и С. Соответственно, семейные врачи не в состоянии выполнять задачу по профилактике и ранней диагностике", — отмечает Кравченко.

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Лечение пациентов с социально опасными и опасными инфекционными заболеваниями не может проводиться в лечебно-профилактических заведениях общего профиля. При этом противотуберкулезные диспансеры в Украине уничтожаются.

"Было принято решение о передаче противотуберкулезных диспансеров с областных балансов на городские. А кто и как их будет финансировать? Области от них уже отказались, а города еще не взяли. И городские власти задаются вопросом: почему мы должны бюджетом города оплачивать медицинское обеспечение сельского населения, областного, районного? Реформа — на "правильном пути", и чем это закончится, никто не знает", — поясняет Кравченко.

От кори до холеры

Всемирная организация здравоохранения ждет в Украине в 2017 году эпидемию кори из-за уровня вакцинации ниже, чем в Африке. Отвечая на вопрос, эпидемии каких инфекционных болезней могут возникнуть в Украине в ближайшее время, Кравченко был категоричен.

"Из-за катастрофически низкого уровня вакцинации у нас могут быть вспышки любых иммуноуправляемых инфекционных заболеваний. Кроме того, учитывая то, что состояние дел в нашей инфраструктуре, которая,по сути, разрушена, начиная от аэрации, водоканалов приходится констатировать, что вода в кране и вода в канализации это одно и то же. Поэтому у нас может быть что угодно, что передается контактно-бытовым путем — и холера тоже", — подытожил Кравченко.

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