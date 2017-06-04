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    Корнейчук: найдено слабое место Порошенко

    (обновлено: )1206111
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Петр Порошенко панически боится любых радикалов, даже ряженых добровольцев, чем не преминули воспользоваться его противники - Тимошенко, Аваков, Турчинов, и Садовый.
    директор Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук нашел объяснение, почему политические оппоненты президента Украины достигают результата в атаках на Петра Порошенко и безбоязненно раскачивают под ним лодку.

    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    РИА Новости Украина
    Порошенко боится правых радикалов - политолог

    "Собственно, после чего ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовой – Ред.) приняли решение, что можно раскачивать лодку под Порошенко? После зимней угольной блокады Донбасса. Да, Порошенко тогда подсуетился и использовал ситуацию с выгодой для себя. С одной стороны — срывал Минские соглашения. С другой — банкротил Ахметова, который, потеряв бизнес на Донбассе, стал полностью "ручным". И я об этом писал и говорил на эфирах в феврале-марте, показывая, что Порошенко несомненно стоит за блокадой. Поскольку молчаливо ее покрывает", - написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Однако, считает Корнейчук, главное в другом: Порошенко показал, что жутко боится любых радикалов, и даже ряженых добровольцев в виде Семенченко.

    "И оказалось в итоге, что у Порошенко нет против них никакого силового аппарата. Поэтому ТАТС четко увидели самое больное место Порошенко. И начали по нему методично бить…", — пояснил политаналитик.

    По его мнению, единственное спасение Порошенко от группы ТАТС — это союз с олигархами.

    "Но для этого ему надо отказаться от своей технологии "закручивать гайки". А так ведь хочется, чтобы олигархи все бегали перед ним в ритме спорта по примеру Ахметова", — написал Корнейчук.

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