ЛГБТ-марш в Киеве. Все обошлось без "фас" от Авакова - эксперт

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Согласно информации пресс-службы полиции Киева, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.

Во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду. Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

Накануне националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

"Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве. Призываем всех, кто может прямо сейчас приехать к красному корпусу университета, или завтра в 7 утра на Майдан", — написал Скоропадский.

Стоит отметить, что среди националистов не было замечено представителей "Национального корпуса", которые в последнее время принимают участие в акциях протеста.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук связывает отсутствие националистов из "Нацкорпуса" с тем, что они не получали такой команды от своего "куратора", главы МВД Арсена Авакова.

"Видите, как тихо-мирно проходит гей-парад, когда Аваков не дает "фас" своим радикалам…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

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