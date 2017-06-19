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    ЛГБТ-марш в Киеве. Все обошлось без "фас" от Авакова - эксперт

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    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (176)

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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук связал отсутствие националистов из "Нацкорпуса" на акциях протеста против ЛГБТ-марша с тем, что они не получали такой команды от своего "куратора" Арсена Авакова.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Согласно информации пресс-службы полиции Киева, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.

    Во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду. Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

    Монро на ЛГБТ-марше в Киеве
    Украинское фото
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    Накануне националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

    "Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве. Призываем всех, кто может прямо сейчас приехать к красному корпусу университета, или завтра в 7 утра на Майдан", — написал Скоропадский.

    Стоит отметить, что среди националистов не было замечено представителей "Национального корпуса", которые в последнее время принимают участие в акциях протеста.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук связывает отсутствие националистов из "Нацкорпуса" с тем, что они не получали такой команды от своего "куратора", главы МВД Арсена Авакова.

    "Видите, как тихо-мирно проходит гей-парад, когда Аваков не дает "фас" своим радикалам…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

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