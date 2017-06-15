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    Аваков поддержал идею пересмотра формата АТО

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (553)

    (обновлено: )308
    Глава МВД Арсен Аваков выразил убеждение в том, что "конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование".
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в условиях "полномасштабной военной операции Российской Федерации на востоке Украины" необходимо пересмотреть статус антитеррористической операции (АТО), чтобы военным и спецслужбам "не ставились искусственные ограничения", передает УНИАН.

    Министр напомнил, что термин "АТО" вошел в обиход после "начала российской агрессии в Украине" и "был виден как тогдашняя реакция на необычную ситуацию, которая ранее не случалась в Украине".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, это не специальная операция Службы безопасности с привлечением других сил, и очевидно, что нужно пересмотреть статус, но не пересматривать суть", — сказал Аваков на пресс-конференции в четверг.

    "Александр Турчинов (секретарь СНБО) выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решив целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри так, чтобы нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений", — подчеркнул министр.

    Вместе с тем, он выразил убеждение в том, что "конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование".

    "Вторым темпом, безусловно, идет позиция правоохранителей и военных", — добавил Аваков.

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    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

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