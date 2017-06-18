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    TWP: украинские ультраправые разбушевались

    (обновлено: )942110
    Кроме конфликта на востоке Украины официальный Киев столкнулся с новой угрозой: мощными правыми ультранационалистическими группами, пишут мировые СМИ. Сможет ли власть покончить с возникшим у крайне правых чувством неприкосновенности?
    Балаклавы. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На фоне продолжающейся борьбы Украины с ополченцами на востоке страны, Киев столкнулся с новой угрозой своему долгосрочному суверенитету — мощными правыми ультранационалистическими группами, — пишет в статье для The Washington Post бывший сотрудник Агентства США по международному развитию Джошуа Коэн. "Эти группы не стесняются использовать насилие для достижения своих целей, которые, конечно, идут вразрез с намерениями Киева, вроде бы пытающегося стать толерантной, ориентированной на Запад демократией", — продолжает автор публикации.

    Мужчины в балаклавах. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Согласно исследованию активистской организации Институт "Республика", проблема не только в частоте случаев насилия со стороны крайне правых, но и в том, что нарушители пользуются широкой неприкосновенностью, — говорится в статье. — Нетрудно понять, почему Киев, похоже, не хочет противостоять этим склонным к насилию группам. Прежде всего, ранее крайне правые вооруженные формирования сыграли важную роль в войне… Кроме того, Киев боится, что эти воинственные группы пойдут против самого правительства. Они уже делали это раньше и угрожают сделать снова".

    "Поясню: российская пропаганда, согласно которой Украина попала под власть нацистов или фашистов, не соответствует действительности. Крайне правые партии, такие как "Свобода" или "Правый сектор", пользуются поддержкой немногих украинцев, — продолжает Коэн. — И все-таки от этой угрозы нельзя отмахиваться. Если власти не покончат с неприкосновенностью крайне правых, те могут еще больше осмелеть, утверждает Красимир Янков, исследователь в киевском отделении Amnesty International".

    По словам бывшего сотрудника Агентства США по международному развитию, самое главное — разорвать все связи между правоохранительными органами Украины и крайне правыми организациями. Он приводит в пример министра внутренних дел страны Арсена Авакова, имеющего связи с батальоном "Азов".

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    "В одном вопиющем случае в СМИ попали изображения татуированных свастикой отморозков — по словам полиции, это были претенденты на вакансии, желавшие "повеселиться", — салютующих по-нацистски в здании полиции в Киеве. Нельзя позволить, чтобы это продолжалось, и для украинской демократии так же важно очистить правоохранительные органы от экстремистов, как убрать коррумпированных чиновников, оставшихся от режима бывшего президента Виктора Януковича, в рамках украинской политики "люстрации", — утверждает Коэн.

    "Для Порошенко еще не поздно покончить с возникшим у крайне правых чувством неприкосновенности. Но он должен действовать сейчас", — говорится в статье.

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