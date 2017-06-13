Аваков выиграл дело в суде против нардепа Лещенко

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Решение суда: информация С. Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", — написал министр в микроблоге в Twitter.

Арсен Аваков/Twitter, 13 июня 2017

В постановлении суда говорится, что нардеп должен опровергнуть недостоверную информацию.

Арсен Аваков/Facebook Аваков против Лещенко. Постановление суда

В 2015 году Лещенко заявил, что Аваков и нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко стоят за организацией его преследования.