Аваков выиграл дело в суде против нардепа Лещенко

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Решение суда: информация С. Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", — написал министр в микроблоге в Twitter.
Арсен Аваков/Twitter, 13 июня 2017
В постановлении суда говорится, что нардеп должен опровергнуть недостоверную информацию.
Арсен Аваков/Facebook
Аваков против Лещенко. Постановление суда
В 2015 году Лещенко заявил, что Аваков и нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко стоят за организацией его преследования.