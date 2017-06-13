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    Политика

    Аваков выиграл дело в суде против нардепа Лещенко

    (обновлено: )156
    По словам министра внутренних дел, суд постановил, что информация Сергея Лещенко, опубликованная на Deutsche Welle, о слежке со стороны МВД является лживой и подлежит опровержению.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

    "Решение суда: информация С. Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", — написал министр в микроблоге в Twitter.

    Арсен Аваков/Twitter, 13 июня 2017

    В постановлении суда говорится, что нардеп должен опровергнуть недостоверную информацию.

    Арсен Аваков/Facebook
    Аваков против Лещенко. Постановление суда

    В 2015 году Лещенко заявил, что Аваков и нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко стоят за организацией его преследования.

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