Украинские ультраправые вышли на открытое противостояние с властью

Владимир Матвеев, обозреватель

Киев "столкнулся с новой угрозой своему долгосрочному суверенитету — мощными правыми ультранационалистическими группами", сообщает в The Washington Post экс-сотрудник Агентства США по международному развитию Джошуа Коэн. REUTERS Gleb Garanich Вся националистическая рать: от "Свободы" и "Азова" до Яроша

По убеждению Коэна, эти группы не стесняются использовать насилие для достижения своих целей, которые "идут вразрез с намерениями Киева, вроде бы пытающегося стать терпимой, ориентированной на Запад демократией".

"Согласно исследованию активистской организации Институт "Республика", проблема не только в частоте случаев насилия со стороны крайне правых, а и в том, что "нарушители пользуются широкой неприкосновенностью", — пишет автор.

По его мнению, несложно понять, почему "Киев, похоже, не хочет противостоять этим склонным к насилию группам". Прежде всего, ранее крайне правые вооруженные формирования сыграли важную роль в войне с ополченцами. Помимо этого, "Киев боится, что эти воинственные группы пойдут против самого правительства. Они уже делали это раньше и угрожают сделать снова", сообщает WP.

Крайне правые партии, такие как "Свобода" или "Правый сектор", пользуются поддержкой немногих украинцев, говорится в статье. "И все-таки от этой угрозы нельзя отмахиваться. Если власти не покончат с неприкосновенностью крайне правых, те могут еще больше осмелеть", — считает Красимир Янков, исследователь в киевском отделении Amnesty International.

По словам Коэна, самое главное – это "разорвать все связи между правоохранительными органами Украины и крайне правыми организациями". Он приводит в пример министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, "имеющего связи с батальоном "Азов", пишет WP.

"В одном вопиющем случае в СМИ попали изображения татуированных свастикой отморозков — по словам полиции, это были претенденты на вакансии, желавшие "повеселиться", — салютующих по-нацистски в здании полиции в Киеве. Нельзя позволить, чтобы это продолжалось, и для украинской демократии так же важно очистить правоохранительные органы от экстремистов, как убрать коррумпированных чиновников", - считает Коэн.

По убеждению автора, "для Порошенко еще не поздно покончить с возникшим у крайне правых чувством неприкосновенности. Но он должен действовать сейчас", пишет WP.

Корреспондент американской газеты Джек Лош ранее в другой статье в The Washington Post, пишет, что заявления украинских властей о том, что Киев полностью контролирует многочисленные "добровольческие" отряды, укомплектованные сторонниками экстремистских группировок, не соответствуют действительности.

Лош убежден, что власти Украины "играют с огнем", закрывая глаза на деятельность экстремистских формирований типа "Правого сектора", которые в будущем могут вовлечь "регион в еще более глубокий конфликт".

"Существование "Правого сектора" подрывает авторитет Киева в глазах Европы, и — если мирные переговоры когда-либо сдвинутся с мертвой точки — эта группировка, скорее всего, отвергнет любой компромисс и может вовлечь нестабильный регион в еще более глубокий конфликт", — говорится в его статье в The Washington Post.

"В долгосрочной же перспективе правительство играет с огнем", — отмечает Лош.