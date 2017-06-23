Турчинов: Рада проголосует за визовый режим с Россией до середины июля

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил надежду, что Верховная Рада до летних каникул проголосует за отмену безвизового режима с РФ.

Данный вопрос находится в компетенции правительства Украины. В свою очередь депутаты в Раде настаивают на принятии проекта постановления об обращении к Кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках. На летние каникулы депутаты Верховной рады уходят с середины июля.

"Безусловно, это (визовый режим с РФ — ред.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС — ред.). Но я надеюсь, Верховная Рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", — заявил Турчинов в пятницу на брифинге в Полтаве, его слова приводятся на сайте телеканала "112 Украина".

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам.

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.