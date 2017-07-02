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    Корнейчук: Трамп дал идеальное пояснение "большой сделки" с Путиным

    (обновлено: )98912
    Внещняя политика Трампа построена на прагматичном бизнес-подходе и нацелена на выгоду для США: этим Трамп разительно отличается от своего предшественника Обамы, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина запросила у США поставки угля в большом количестве, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн  угля прямо сейчас", – сказал Трамп, выступая в минэнерго США.

    Ранее американские СМИ заявили, что Трамп в ближайшее время может объявить о поставках угля в Украину, однако он обнародовал лишь запрос.

    Трамп продолжает реализовывать свою стратегию "Международная политика США должна приносить прибыль американцам" и именно таким прагматичным бизнес-подходом он поясняет обществу все свои действия на международной арене, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Этим Трамп, добавляет эксперт, отличается от политики "мирового жандарма" Обамы.

    "К примеру, общество спрашивает: зачем мы должны помогать какой-то далекой Украине и выступать посредниками в прекращении войны?

    Трамп дал ответ, выступая в Минэнергетики: Украина будет покупать у нас миллионы и миллионы тонн угля. И в этом наша выгода. Ну, а мы поспособствуем там миру — чтобы лучше покупалось", – подчеркнул Корнейчук.

    Общество спрашивало: а зачем мы поддержали блокаду Катара? А Трамп в ответ – контракт на закупку Катаром американской авиации на 12 млрд долларов, продолжил эксперт.

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    "Общество возмущено, что США тянут на себе НАТО? Трамп поехал в Брюссель и добился ежегодного увеличения отчислений в бюджет НАТО со стороны стран-членов", – привел он еще один пример.

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
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    По мнению Корнейчука, Трамп найдет аргумент, на чем заработают США и в случае прекращения войны в Сирии.

    "Иными словами, Трамп нашел идеальное пояснение обществу смысла "Большой сделки" с Путиным.

    Кремлю сложнее. У Путина через год выборы. И общество не ждет от него образа миротворца. Хотя, мир в Украине и Сирии всегда можно подать, как победу и уступки американцев", – написал политаналитик.

    В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

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