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    Политика

    Обустройство границы с Россией под Харьковом закончат в 2017 г - Аваков

    (обновлено: )17403
    Как сообщается, будут использоваться средства, выделенные в этом году - около 200 миллионов гривен. Дополнительно предусмотрено еще 300 миллионов, выделенных проектом корректирования бюджета, который утвердил парламент.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Инженерно-техническое обустройство госграницы с Россией на территории Харьковской области по проекту "Европейский вал" планируют полностью закончить в 2017 году. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    "Каждый метр государственной границы с Россией должен быть под контролем… В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом "Европейский вал". Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году — около 200 миллионов гривен (около 7,8 миллионов долларов по курсу Нацбанка). Дополнительно предусмотрено еще 300 миллионов (около 11,5 миллионов долларов), выделенных проектом корректирования бюджета, который утвердил парламент", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.

    Ранее замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что обустройство госграницы между Украиной и Россией не удается закончить из-за недостаточного финансирования, проект реализован примерно на 14%.

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