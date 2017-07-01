Политолог: делами против нардепов Луценко загоняет себя в тупик

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко в четверг, 29 июня, опубликовал текст представления в Верховную Раду на задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. В то же время в регламентном комитете пока информации о том, что такой документа получен, нет.

На сайте расписан график работы регламентного комитета на следующую неделю. По этому графику комитет каждый день будет рассматривать по одному представлению от ГПУ, в понедельник – по Евгению Дейдею, во вторник – по Олесю Довгому, в среду – Андрей Лозовой, четверг – Максим Поляков, и в пятницу – Борислав Розенблат.

О чем говорит такая активность генпрокурора, рассказал политолог Валентин Войтков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Представление — это лишь один из процессуальных шагов, то есть снимается неприкосновенность, но это еще не значит, что депутат виновен, просто он становится наравне с другими гражданами и могут проводиться следственные действия в отношении него. Поэтому представлений может быть много, но главное, чтобы генпрокурор сам не загнал себя в тупик. И чтобы из этих, условно говоря, шести представлений ни одно из них не было доведено до суда, и никто не был привлечен к ответственности. Тогда просто возникнет много вопросов, а что было за этими представлениями. Или это было инструментом политической борьбы, или просто способ быть в информационном поле, постоянно", — отметил эксперт.

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