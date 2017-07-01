наверх
01.07.201706:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Политолог: делами против нардепов Луценко загоняет себя в тупик

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (346)

    (обновлено: )25
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Валентин Войтков заявил, что если ни одно из представлений о снятии неприкосновенности с депутатов не будет доведено до суда, у общества возникнет много вопросов к Луценко.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко в четверг, 29 июня, опубликовал текст представления в Верховную Раду на задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. В то же время в регламентном комитете пока информации о том, что такой документа получен, нет.

    Олесь Довгий
    Украинское фото
    Не только Довгий. "Земельные схемы" депутатов

    На сайте расписан график работы регламентного комитета на следующую неделю. По этому графику комитет каждый день будет рассматривать по одному представлению от ГПУ, в понедельник – по Евгению Дейдею, во вторник – по Олесю Довгому, в среду – Андрей Лозовой, четверг – Максим Поляков, и в пятницу – Борислав Розенблат.

    О чем говорит такая активность генпрокурора, рассказал политолог Валентин Войтков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Представление — это лишь один из процессуальных шагов, то есть снимается неприкосновенность, но это еще не значит, что депутат виновен, просто он становится наравне с другими гражданами и могут проводиться следственные действия в отношении него. Поэтому представлений может быть много, но главное, чтобы генпрокурор сам не загнал себя в тупик. И чтобы из этих, условно говоря, шести представлений ни одно из них не было доведено до суда, и никто не был привлечен к ответственности. Тогда просто возникнет много вопросов, а что было за этими представлениями. Или это было инструментом политической борьбы, или просто способ быть в информационном поле, постоянно", — отметил эксперт.

    Читайте также: Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки, и зашуршат купюры

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Павел Климкин. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест