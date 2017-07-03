Луценко не будет закрывать глаза на действия нардепов

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет закрывать глаза на деятельность народных депутатов, чтобы сохранить коалицию в парламенте. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, ссылаясь на интервью Луценко на "5 канале".

"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить непредвзятых депутатов… В необходимости снятия неприкосновенности и продолжения досудебного следствия", — сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что в ходе рассмотрения представлений на снятие неприкосновенности будут продемонстрированы документы, видео- и аудиозаписи.