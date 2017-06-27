"Российский след". Матиос назвал основную версию подрыва авто Шаповала

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Основной версией следствия по взрыву автомобиля в Киеве, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, является российский след. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга в Киеве.

По его словам, состоялось закрытое совещание с участием руководителей всех правоохранительных органов, секретаря СНБО под руководством президента.

"Идет мощная следственная работа. Однако террористический акт был выполнен высокими специалистами. Сила взрывного устройства, который был приведен в действие в 8.14 была такова, что на расстоянии более 50 метров на высоте первого этажа были найдены части тела погибшего в результате взрыва", — приводит слова Матиоса УНИАН.

Он подчеркнул, что к расследованию дела привлечено максимальное количество всех специалистов спецслужб и правоохранительных органов.

"На данный момент для обеспечения безопасности утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы, которые задействованы в расследовании, проходят полиграф для отсутствия возможности сомнений расследования в режиме онлайн", — сказал Матиос.

"Основная версия следствия — это российский след. Другие детали расследования будем стараться в пределах дозволенного и в пределах возможного комментировать с какой-то периодичностью", — подчеркнул Матиос.

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Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".