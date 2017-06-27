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    "Российский след". Матиос назвал основную версию подрыва авто Шаповала

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    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (251)

    (обновлено: )37312
    По словам Анатолия Матиоса, в связи с убийством сотрудника Главного управления разведки Минобороны состоялось закрытое совещание с участием руководителей всех правоохранительных органов, секретаря СНБО под руководством президента.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Основной версией следствия по взрыву автомобиля в Киеве, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, является российский след. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга в Киеве.

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
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    По его словам, состоялось закрытое совещание с участием руководителей всех правоохранительных органов, секретаря СНБО под руководством президента.

    "Идет мощная следственная работа. Однако террористический акт был выполнен высокими специалистами. Сила взрывного устройства, который был приведен в действие в 8.14 была такова, что на расстоянии более 50 метров на высоте первого этажа были найдены части тела погибшего в результате взрыва", — приводит слова Матиоса УНИАН.

    Он подчеркнул, что к расследованию дела привлечено максимальное количество всех специалистов спецслужб и правоохранительных органов.

    "На данный момент для обеспечения безопасности утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы, которые задействованы в расследовании, проходят полиграф для отсутствия возможности сомнений расследования в режиме онлайн", — сказал Матиос.

    "Основная версия следствия — это российский след. Другие детали расследования будем стараться в пределах дозволенного и в пределах возможного комментировать с какой-то периодичностью", — подчеркнул Матиос.

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    Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

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