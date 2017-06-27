Взрыв Mercedes в Киеве: погиб действующий военный, расследуется теракт

ГУ Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе столицы погиб действующий военный ВСУ, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. Сообщалось, что в результате инцидента погиб водитель авто.

"Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 УК "теракт" следственным отделом Главного управления полиции в г. Киеве", — сказал Шевченко.

Согласно его данным, погибший водитель автомобиля был 1978 года рождения.

Также пострадал мужчина, который был госпитализирован с места ЧП.

Вместе с тем, по данным издания "Страна.ua", в результате взрыва погиб находившийся за рулем начальник резерва ГУ разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал.

"На авто были установлены номера, зарегистрированные на мотоцикл", — уточняет издание.

Подробности инцидента уточняются.

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