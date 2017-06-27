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    Минобороны назвало имя полковника, погибшего при взрыве в Киеве

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    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве (244)

    (обновлено: )103322
    В Министерстве обороны подтвердили гибель в результате взрыва в столице сотрудника Главного управления разведки. Событие квалифицировано как террористический акт.
    Взрыв авто в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва авто в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал, сообщает пресс-служба ведомства.

    Взрыв в Киеве
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    Напомним, утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. Сообщалось, что в результате инцидента погиб водитель авто.  По данным МВД, погибший был действующим военнослужащим. СМИ сообщали, что при аварии погиб начальник резерва ГУР Минобороны.

    "На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются", — говорится в сообщении.

    Другие подробности Минобороны не уточняет.

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