наверх
27.06.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 27 июня: масштабная хакерская атака, подрыв авто полковника разведки в Киеве

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

    (обновлено: )405
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    Взрыв авто в Киеве
    Взрыв авто в Киеве
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    Игорь Гужва вышел на свободу
    Члены иракской федеральной полиции собираются на линии фронта в Старом городе Мосула.
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пресс-конференции в Киеве.
    Раненые участники АТО едут на лечение в Германию.
    Бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе на джазовом фестивале Alfa Jazz Fest во Львове.
    Демонстрация рукопашного боя личным составом роты спецназначения Нацгвардии во время празднования 25-ой годовщины создания военной части 2260 НГУ.
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Мощная хакерская атака в Украине
    Мощная хакерская атака в Украине
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Взрыв авто в Киеве
    Взрыв авто сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
    УНИАН
    Взрыв авто в Киеве
    Взрыв авто сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
    УНИАН
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    Игорь Гужва вышел на свободу
    Игорь Гужва вышел на свободу
    strana.ua
    Члены иракской федеральной полиции собираются на линии фронта в Старом городе Мосула.
    Члены иракской федеральной полиции собираются на линии фронта в Старом городе Мосула.
    REUTERS Alaa Al-Marjani
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пресс-конференции в Киеве.
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пресс-конференции в Киеве.
    УНИАН
    Раненые участники АТО едут на лечение в Германию.
    Раненые участники АТО едут на лечение в Германию.
    УНИАН
    Бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе на джазовом фестивале Alfa Jazz Fest во Львове.
    Бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе на джазовом фестивале "Alfa Jazz Fest" во Львове.
    УНИАН
    Демонстрация рукопашного боя личным составом роты спецназначения Нацгвардии во время празднования 25-ой годовщины создания военной части 2260 НГУ.
    Демонстрация рукопашного боя личным составом роты спецназначения Нацгвардии во время празднования 25-ой годовщины создания военной части 2260 НГУ.
    УНИАН

    Рекомендуем

    Вирус Petya шагает по стране. Лучшие фотожабы19:45 27.06.2017
    Мощная хакерская атака в УкраинеВирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины17:10 27.06.2017
    Конкурс по поеданию насекомых в КитаеЧервяки на блюдечке. В Китае прошел конкурс по поеданию насекомых16:36 27.06.2017
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбищеВ Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище15:05 27.06.2017
    Необычная красота: самые длинные ноги США14:46 27.06.2017
    Взрыв авто в КиевеПодрыв авто полковника разведки в Киеве: опубликованы новые фото13:24 27.06.2017
    Взрыв в КиевеМощный взрыв в Киеве: первые фото с места ЧП09:04 27.06.2017
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем МакрономФотоитоги 26 июня: встреча Порошенко и Макрона, жуткий пожар в Пакистане18:14 26.06.2017
    В Китае выбрали обладательницу самых красивых ягодицВ Китае выбрали самую красивую мисс Bum-Bum16:59 26.06.2017
    Все фотоленты
    Мощная хакерская атака в Украине

    Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений и банковский сектор.

    По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. При этом серверы российской компании "Роснефть" во вторник также подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась в правоохранительные органы. Ряд представителей МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом они не привели никаких доказательств.

    Смотрите также: Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

    Утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. В результате взрыва авто в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

    Читайте также: Пенсионно-накопительный аферизм 

    Ссылки по теме:
    Теги: