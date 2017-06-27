Фотоитоги 27 июня: масштабная хакерская атака, подрыв авто полковника разведки в Киеве

Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений и банковский сектор.

По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. При этом серверы российской компании "Роснефть" во вторник также подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась в правоохранительные органы. Ряд представителей МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом они не привели никаких доказательств.

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Утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. В результате взрыва авто в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

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