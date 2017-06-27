Вирус, поразивший компании Украины и РФ, отличается от Petya

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Антивирусная компания "Доктор Веб" зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya, говорится в сообщении Dr.Web.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины и России, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

"По имеющейся у наших специалистов информации, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет. В настоящее время аналитики исследуют нового троянца, позднее мы сообщим подробности", — сообщает компании.

Как отметили в компании, для выявления точного названия вируса информации пока недостаточно. Способ распространения этого вируса отличается от использовавшейся Petya стандартной схемы.