Вирус Petya атаковал украинские и российские компании

facebook.com/ilyalukash

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.

"Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya", — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе российские "Башнефть" и "Роснефть" и украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".

"Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом"), Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке", — добавил представитель Group-IB.

Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. В свою очередь, вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в Кабмине.

Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.

"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию", — написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Ранее об атаке на свои серверы сообщила "Роснефть". В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.

Читайте также: Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.