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    Общество

    Компании, подвергшиеся хакерской атаке (обновляется)

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (12)

    (обновлено: )66521
    Из-за масштабной хакерской атаки Нацбанк Украины предупредил банки, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов об угрозе.
    Мощная хакерская атака в Украине
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине компьютерный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, а также государственных учреждений.

    Мощная хакерская атака в Украине
    instagram.com/nuzhniy
    Вирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины

    Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов

    Вирус поразил банки: "Ощадбанк", "ТАСкомерцбанк", "Укргазбанк", "Пивденный", "ОТПбанк".

    Компании: "Киевэнерго", "Укрэнерго", "Антонов", ДТЭК, "Укртелеком", "Укрзализныця", "Укргаздобыча", "Укрпошта", "Укртелеком", аэропорт "Борисполь", "Киевводоканал", киевский метрополитен. Отключен интернет в аэропорту "Киев", но рейсы совершаются по расписанию.

    СМИ: "24 канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс", "Радио Максимум", Украинский медиа-холдинг, в состав которого входит "Комсомольская правда", "Корреспондент" и Football.ua; Черноморская ТРК, канал ATR. По данным "Страна", атакованы телеканалы Интер, Первый национальный, Новый канал.

    Хакерской атаке также подверглись сайты Кабмина, Львовского горсовета, ГП "Документ", горсовет Днепра, Киберполиция. Отключен сервер КГГА.

    Серверы Чернобыльской АЭС пока не работают.

    Заправки: WOG, Klo, ТНК.

    Связь: Lifecell, Киевстар, Vodafone Украина.

    Магазины: "Эпицентр", GoodWine, "Новус", "Фокстрот", "Цитрус". 

    Медицина: компания "Фармак", клиника "Борис", по данным "Страна", и больница "Феофания".

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