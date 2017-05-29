Вирус WannaCry создали выходцы с юга Китая или Сингапура - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Специалисты в области кибербезопасности считают, что создатели вируса-вымогателя WannaCry были выходцами из южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура, пишет издание South China Morning Post.

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Лингвокриминалистический анализ показал, что программа была написана носителем китайского языка, причем его южного диалекта, утверждают эксперты американской компании Flashpoint.

По данным фирмы, одна характерная опечатка позволяет утверждать, что текст сообщения, которое появлялось на экранах зараженных компьютеров, изначально был составлен на китайском, а затем переведен на английский. На основе англоязычной версии с помощью программ автоматизированного перевода были получены тексты на еще 26 языках.

Кроме того, сообщение на китайском языке содержит диалектный вариант слова "неделя" (libai), который чаще всего используется в южной части страны и на близлежащих островах, считают американские специалисты.

Профессор китайского языка Университета Цзимэй заявил изданию, что наличие одного диалектного слова в тексте вряд ли может служить надежным доказательством, так как выражение libai используется и в северной части страны.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WannaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.