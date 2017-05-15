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    Россия

    Разработчик Avast о кибератаках WannaCry: эпидемия вновь набирает обороты

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    По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, попытки распространения атаки злоумышленниками продолжаются, "эпидемия вновь набирает обороты".
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Разработчик антивируса Avast зафиксировал более 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    "На данный момент мы зафиксировали более чем 195 тысяч попыток вторжений на устройства наших пользователей, все они были успешно отражены. Количество пострадавших стран в данный момент уточняется",- сказал он.

    Федоров отметил, что попытки распространения атаки злоумышленниками продолжаются, "эпидемия вновь набирает обороты". "Мы настоятельно рекомендуем всем компаниям и пользователям установить все самые последние обновления антивирусной защиты и операционной системы Windows, ни в коем случае не открывать подозрительные файлы, ссылки, письма", — заявил эксперт.

    Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

    Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

    Avast — одна из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих защитное ПО. Была основана в 1988 году разработчиками из Чехии Эдуардом Кучерой и Павлом Баудишем.

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