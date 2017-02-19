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    Зарубежье

    Существует ли защита от хакеров?

    (обновлено: )27
    Существует много технологий, которые позволяют получать доступ к чужой информации, поэтому нужно, чтобы эти технологии контролировались в судебном порядке, считает итальянский эксперт.
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel

    РИА Новости Украина

    Проблема кибербезопасности волнует уже целые государства, и отдельных граждан по всему. Каждый из нас пользуется электронной почтой, смс-сообщениями, чатами, но мы редко задумываемся о защите наших данных в сети. В наше время простые граждане, фирмы и госструктуры могут стать жертвами кибератак. Как защититься от хакеров?

    Политехнический Университет Турина (Politecnico di Torino) много лет сотрудничает с Департаментом Информационной безопасности (Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS)) при Совете Министров Италии – структуре, ответственной за государственную кибербезопасность, которая находится под контролем специального парламентского комитета (COPASIR).

    Где кончается злоупотребление личными данными и начинается безопасность государства? Sputnik Italia узнал мнение Антонио Лиой (Antonio Lioy), руководителя курса информационной безопасности Университет:

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    "В наше время очень сложно соблюдать право на частную жизнь и защиту информации, ведь все мы живем в мире цифровых технологий, в котором за всеми нами хоть немного, но шпионят. С одной стороны, конечно, граждане имеют право на защиту своих данных в сети, с другой, если государство не будет следить за тем, что происходит в Интернете, станет невозможно отслеживать преступников. Нужно найти способ достичь баланса. Важно добиться того, чтобы информация попадала в чужие руки только по разрешению суда. На данный момент слишком часто происходит утечка "защищенной" информации в сети.

    Существует очень много современных технологий, которые позволяют получать доступ к чужой информации, поэтому нужно, чтобы эти технологии контролировались в судебном порядке, иначе мы скоро все окажемся под властью Большого Брата. 

    Что касается американских выборов, то в таких случаях сложно определить действительного виновника хакерской атаки. У России одни из самых способных хакеров, как в защите, так и в атаках, много соответствующих структур, но это не является автоматическим доказательством ее вины, как и вины других стран. Древняя игра – я слежу за тобой, а ты следишь за мной…

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    В прошлом СМИ писали, что мобильники Меркель и Берлускони отслеживали наши американские союзники. Могу сказать лишь, что мы живем в период огромных геополитических потрясений, как чисто военных, так и в противостоянии в сфере информационных технологий, что может быть намного более сильным искушением для разных стран – возможность  влиять изнутри на командные центры противника. Можно сказать, что такие действия ведутся параллельно – как в реале, так и виртуале".

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