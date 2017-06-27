В Кабмине показали зараженные вирусом компьютеры

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook опубликовал фотографию компьютера Кабинета министров Украины, подвергшегося хакерской атаке и зараженного вирусом.

"Та-дам! Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", по ходу! Таку картинку показують всі компи КМУ", — написал Розенко, снабдив свой пост смайликами.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего в Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.