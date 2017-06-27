Вирус по имени Petya.А. Украина под ударом хакеров

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украина под ударом

Во вторник, 27 июня, вся Украина оказалась под ударом хакеров. Из-за масштабной вирусной атаки не работают банки, медиа, сервисы, сайты госорганов. Украинцев предупреждают, что возможны задержки рейсов, проблемы с доставкой и сбои в банкоматах.

Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании стал вирус-шифровальщик Petya. Компьютерные специалисты говорят, что вирус Petya блокирует не только рабочий стол или окно браузера, а предотвращает загрузку операционной системы и уничтожает всю информацию на компьютере.

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Специалисты советуют обязательно пользоваться антивирусами, не скачивать сторонние программы и файлы, а также не переходить по сторонним подозрительным ссылкам.

Жертвой хакерского удара стали:

вся интернет-сеть Кабмина; Нацбанк; Ощадбанк; Пивденный; банк ОТП; Укртелеком (не работает контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов); Укргаздобыча; Укрэнерго; Укрпочта; Укрзализныця; киевский метрополитен (вирус заблокировал оплату банковскими картами); сайты "Украинского медиа холдинга" (UMH); аэропорт "Борисполь"; Эпицентр; Новая почта; ДТЭК; Укрэнерго; Киевэнерго; сеть заправок ТНК, KLO и Wog; ПCГ "Ковальская"; ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.); "Антонов"; Киевводоканал; Запорожьеоблэнерго"; "Днепроэнерго" и Днепровской электроэнергетической системы.

facebook.com/olejmaa Мощная хакерская атака в Украине

Связь: Lifecell, Киевстар, Vodafone Украина.

Медицина: компания "Фармак", клиника "Борис", по неподтвержденным данным, больница "Феофания".

В России некоторые крупные госкомпании, как и в Украине, подверглись хакерской атаке. В частности, о "мощной хакерской атаке" на свои сервера заявила "Роснефть".

Специалисты утверждают, что вирус Petya.A является аналогом WannaCry, который в мае нанес миллиардный ущерб мировой экономике.

Уже не впервой

Ранее в мае 2017 года Украина стала жертвой глобальной хакерской атаки.

12 мая 2017 года минимум 36 тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом, который требовал заплатить выкуп за расшифровку данных. Сообщалось, что у учреждений есть только три дня, чтобы отправить компенсацию хакерам. После этого компьютеры "поставят на счетчик": цена за возврат файлов возрастет вдвое. А если жертвы хакерской атаки не заплатят в течение семи дней, то потеряют свои файлы навсегда.

Тогда российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру.

Сообщалось, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

В частности, в Великобритании подверглись кибератаке медицинские учреждения, в результате чего персонал клиник не мог получить доступ к компьютерам и много больниц не могли принимать пациентов.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

instagram.com/nuzhniy Мощная хакерская атака в Украине

Начало кибервойны

За последние два года на Украину уже не раз осуществлялись хакерские атаки, в частности, подвергались нападениям избирательные комиссии, министерство иностранных дел Украины, министерство обороны и президентская администрация.

Сообщалось, что накануне президентских выборов в мае 2014 года украинские госорганы пережили больше сотни атак.

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года зафиксировала 247 кибератак на информационные системы государственных структур, начато 64 уголовных производств.

23 декабря 2015 года кибератака на инфраструктурные энергетические объекты Украины привела к масштабному отключению электроэнергии. В Прикарпатье, а также Киевской и Черновицкой областях без электричества остались около 220 000 потребителей электроэнергии (что составляет около 1% всего энергопотреблителей страны). Отключение электричества продолжалось от 1 до 3 часов в трех областях.

По данным, полученным в результате расследования, атака на энергетические системы Украины началась еще в мае 2014 года. Именно 13 мая 2014 года на энергопередающие организации была произведена адресная почтовая рассылка, которая и привела к заражению критически важных вычислительных систем.

В результате активации из письма вредоносного файла в систему устанавливалась троянская программа Backdoor.Fonten.Win32.4. Троян содержал в себе шпионский модуль, который собирал информацию о системе и сети и отправлял ее на удаленный командный центр, подконтрольный злоумышленникам.

Агентство национальной безопасности США, которое помогало Украине с расследованием, пришло к выводу, что во время атаки использовался вирус BlackEnergy, заранее разосланный сотрудникам облэнерго по почте. Спустя месяц после инцидента стало известно о еще одной попытке "заразить" несколько облэнерго. В этот раз письма отправлялись с адреса компании "Укрэнерго". Попытку заражения удалось пресечь.

В январе 2016 года при помощи вируса BlackEnergy хакеры атаковали информационную систему аэропорта "Борисполь". Но эта попытка также провалилась.

Перед этим в декабре 2016 года хакеры взломали сайты Государственной казначейской службы и Министерства финансов Украины. При помощи вируса, аналогичного BlackEnergy, хакерам удалось на пару дней парализовать всю финансовую систему страны. Атака пришлась как раз на время, когда принимался бюджет страны на 2017 год.

13 декабря 2016 года под DDoS-атакой "лег" сайт Министерства обороны Украины, а 15 декабря произошла атака на информационные ресурсы "Укрзализныци", из-за которой часть процессов компании пришлось перевести в "ручной" режим.