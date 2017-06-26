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    В мире

    Хакеры разместили пропаганду ИГ на правительственных сайтах США

    (обновлено: )1610
    В диалоговом сообщении говорится, что "Трамп" и "все люди будут привлечены к ответственности за "каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".
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    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В США ряд правительственных сайтов штата Огайо были взломаны хакерами, которые разместили там сообщение в поддержку террористов "Исламского государства", сообщает AP.

    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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    Как стало известно, злоумышленники взломали, среди прочих, сайты губернатора штата Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов.

    В диалоговом сообщении говорится, что "Трамп" и "все люди будут привлечены к ответственности за "каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

    В послании также говорится: "Я люблю Исламское государство".

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно, в том числе и на сайт президента РФ.

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