Хакеры разместили пропаганду ИГ на правительственных сайтах США

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В США ряд правительственных сайтов штата Огайо были взломаны хакерами, которые разместили там сообщение в поддержку террористов "Исламского государства", сообщает AP.

Как стало известно, злоумышленники взломали, среди прочих, сайты губернатора штата Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов.

В диалоговом сообщении говорится, что "Трамп" и "все люди будут привлечены к ответственности за "каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

В послании также говорится: "Я люблю Исламское государство".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно, в том числе и на сайт президента РФ.