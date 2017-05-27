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    Аналитика и комментарии

    Открытие нового фронта: кибервойска уже в окопах

    (обновлено: )127
    Киев заранее выразил обеспокоенность по поводу якобы неизбежного в будущем кибервмешательства Москвы в украинские выборы, а в ВСУ объявили о намерении создать кибервойска.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина 

    Киев готовится к войне на всех фронтах. Министр обороны Степан Полторак рассказал о планах создания в ВСУ "кибервойск" — отдельных подразделений по киберзащите. При этом он напомнил, что такие подразделения уже действуют под крылом СБУ.

    Откуда исходит угроза? Такой вопрос можно было бы и не задавать: от России, конечно. На потенциального "киберагрессора" указал президент Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов. 

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    "Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что то же самое они будут пытаться сделать в Украине", — заявил президент. Таким образом, если на выборах (досрочных или "календарных") что-то пойдет не так, виновник уже найден.

    "Тупость, переходящая во вредительство"

    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Запрещенные соцсети: с каждым днем все увлекательнее

    Превентивные меры приняты: Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО, которым, в частности, запрещены российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Под запрет попал и "Яндекс" со всеми своими сервисами. 

    Объяснения этих действий любопытны. В запрещенных ныне на территории Украины российских соцсетях действовали 800 групп антиукраинской направленности, сообщил глава СБУ Василий Грицак. О таких группах в спецслужбе заявляли и раньше (так, в 2015 году их насчитали 600). 

    Реакция на запрет соцсетей была бурной и, что говорится, неоднозначной. 

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал решение о блокировке соцсетей "спорным", а методы, которыми это было сделано — "бесчеловечными" и отражающими "наплевательское отношение к собственным гражданам". 

    "Из-за того, что как минимум не было дано достаточно времени, миллионы людей потеряли доступ к своим контактам и семейным фото и видео архивам. Если человек не может больше посмотреть свои семейные фотки — это и есть защита от вражеской пропаганды? Как по мне, то это тупость, переходящая во вредительство", — заявил Саакашвили.

    Правозащитные организации заявили о наступлении на всяческие свободы, а вот в НАТО Порошенко поддержали. Генсек Альянса Йенс Столтенберг счел, что "украинское руководство приняло решение о закрытии этих сайтов как меру в сфере безопасности, а не относительно ограничения свободы слова".

    Тем временем Департамент киберполиции призвал граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами "запретительного" указа. 

    А Министерство информационной политики Украины подало на рассмотрение СБУ список — 20 интернет-ресурсов, которые предлагается заблокировать.

    Яндекс.Пробки.Танки

    Табу на российские соцсети и поисковики: как упала посещаемость. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Табуированные соцсети и поисковики: как упала посещаемость

    А в СНБО заявили, что "страна-агрессор" может использовать сервисы "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор" для планирования наступления на территории Украины.

    "Сервисы Яндекса, например Яндекс.Пробки, Навигатор — это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускная способность и загруженность всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", — сказал руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, выступая на заседании "круглого стола" в Киеве (его слова приводит агентство Укринформ). 

    Это заявление развеселило многих пользователей сетей, предположивших, что именно соответствующий сервис Яндекса мог бы спасти русские танки от попадания в заторы при наступлении, а вот теперь… "какая досада".

    Напомним, в в прошлом году вступил в силу указ президента Порошенко об утверждении стратегии кибербезопасности Украины. Указывается, что опорой национальной системы кибербезопасности станут Минобороны, Госспецсвязи, СБУ, Национальная полиция, Нацбанк и разведывательные органы, а координировать работу этих органов должен СНБО. 

    Ранее отражением киберугроз занялись украинские волонтеры: еще в 2014 году была создана "киберсотня", позднее "министерство правды" (так скептики окрестили новосозданный Мининформ) объявило набор в "информационные войска". 

    "Порохоботы" — в ружьё!

    Инаугурация. Президент Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве на церемонии торжественного поднятия флага президента Украины.
    RIA News Виталий Белоусов
    Власть ради власти. Соцсети о трехлетии Порошенко

    Виртуальные схватки ведутся и на "внутреннем фронте". Но здесь больше сражаются за симпатии электората к тем или иным политикам и политсилам. Так, заметный рост количества "порохоботов" в сети отметил журналист и общественный деятель Андрей Манчук

    "Это неуважительное слэнговое название достойных патриотов, которые скоординировано защищают нашего Президента от информационной агрессии Кремля и его пятой колонны внутри страны. То есть, объясняют, зачем надо продолжать войну, повышать тарифы, вводить интернет-цензуру, и почему нельзя критиковать антисоциальные инициативы действующей власти (а вражеский город Липецк вообще лучше временно удалить со всех географических карт)", — пояснил Манчук на своей странице в Facebook. 

    Он рассказал, что "бывшие коллеги, которые подвизались работать в этой среде, жалуются на несогласованность тактики и стратегии": различные группы "порохоботов", связаны "с разными центрами влияния вокруг Порошенко.

    Манчук иронично предложил способ переломить ситуацию. По его словам, надо "унифицировать это патриотическое движение, приведя его в соответствие с духом военного времени — то есть, ввести для "порохоботов" воинские звания, собрав их в составе полноценных военных подразделений".

    Но не поздно ли? Вероятно, многие из "достойных патриотов", сражавшихся на виртуальных фронтах, уже потеряли работу, поскольку действовали как раз в группах, имеющих "прописку" в попавших "под нож" российских соцсетях.

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