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    Общество

    СБУ: в российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (658)

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    По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, механизм блокирования российского контента еще разрабатывается, но он будет внедрен однозначно.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В заблокированных российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп, заявил глава СБУ Василий Грицак.

    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
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    Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети

    "800 групп антиукраинской направленности было в этих сетях", — цитируют "Украинские новости" Грицака.

    По его словам, механизм блокирования российского контента еще разрабатывается, но он будет внедрен однозначно.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

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