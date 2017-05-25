СБУ: в российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В заблокированных российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"800 групп антиукраинской направленности было в этих сетях", — цитируют "Украинские новости" Грицака.

По его словам, механизм блокирования российского контента еще разрабатывается, но он будет внедрен однозначно.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.