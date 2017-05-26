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    Запрещенные соцсети: с каждым днем все увлекательнее

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (662)

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    Интересно получается: В СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не накажут за обход блокировки поисковиков и соцсетей РФ, а теперь киберполиция призывает "стучать" на недобросовестных провайдеров. Тем временем "ВКонтакте" еще работает в Кабмине.
    Социальная сеть Вконтакте
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    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    История с запрещенными в Украине российскими соцсетями и поисковиками с каждым днем становится все увлекательнее. Ранее в СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за обход блокировки. Теперь же киберполиция призывает граждан "стучать" на недобросовестных провайдеров. 

    Кроме того, нарушителей ждут немалые штрафы. Однако пока сам механизм блокировки, как и наложения штрафов на провайдеров, законодательно не урегулирован. 

    Киберполиция на стреме

    Инаугурация. Президент Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве на церемонии торжественного поднятия флага президента Украины.
    RIA News Виталий Белоусов
    Власть ради власти. Соцсети о трехлетии Порошенко

    Накануне в среду, 24 мая, киберполиция призвала граждан сообщать о провайдерах, не блокирующих российские соцсети и поисковики.

    "Департамент киберполиции Национальной полиции Украины призывает граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами Указа Президента Украины №133/2017", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что ряд украинских компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, указанных в перечне решения СНБО от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". 

    "Каждый провайдер телекоммуникационных услуг в Украине обязан заблокировать доступ к указанным в перечне интернет-ресурсам", – подчеркивается в сообщении.

    Читайте также: Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети 

    Примечательно, что еще 17 мая в СНБО заверяли, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за обход блокировки попавших под санкции российских соцсетей, поисковиков и почтовых сервисов. 

    По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова, власть будет рада, даже если количество пользователей хотя бы уменьшится вдвое. 

    "Если мы уменьшим аудиторию вдвое — это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не тянуть", — цитировало его Громадське

    Все в разработке

    Пока в СНБО и СБУ признают, что сам механизм блокировки российских интернет-ресурсов пока не разработан, но процесс идет.

    "Механизм еще не разработан, но будет введен", — сказал глава СБУ Василий Грицак журналистам в четверг, 25 мая в Киеве.

    При этом в СБУ подчеркнули, что "значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы".

    Читайте также: Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей 

    Законодательно не урегулирован и сам механизм наложения штрафов на провайдеров, о которых предупреждали в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

    Хотя, по словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, для законодательного обеспечения потенциальных штрафов для провайдеров планируется внесение изменений в законодательство, над чем якобы уже работает парламентарий от "Народного Фронта" Антон Геращенко

    Сербский актёр, режиссёр Гойко Митич. Архивное фото
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    Соцсети: "Миротворец" – Верная Рука Гойко Митича

    Ранее сообщалось, что нарушители решения СНБО, которое вступило в силу указом президента, заплатят от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

    "Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользование радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — отмечали в Нацкомиссии.

    Нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

    Указа президента — не указ

    Примечательно, что, несмотря на указ президента, обслуживающий Кабмин интернет-провайдер так и не заблокировал доступ к запрещенным российским соцсетям, сообщили Украинские новости

    "Без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты Вконтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru", — пишет издание.

    На данный момент большая часть крупных интернет-провайдеров и все телекоммуникационные операторы исполнили указ президента. Однако так поступили не все. В частности, киевская компания LocalNet пообещала своим клиентам, что не будет отключать российские сайты до тех пор, пока не получит официальных разъяснений от госорганов.

    Тем временем в МВД все же надеются, что провайдеры будут "добросовестно" выполнять решение о блокировке российских сайтов. 

    По материалам из открытых источников интернет

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