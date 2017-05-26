Запрещенные соцсети: с каждым днем все увлекательнее

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

История с запрещенными в Украине российскими соцсетями и поисковиками с каждым днем становится все увлекательнее. Ранее в СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за обход блокировки. Теперь же киберполиция призывает граждан "стучать" на недобросовестных провайдеров.

Кроме того, нарушителей ждут немалые штрафы. Однако пока сам механизм блокировки, как и наложения штрафов на провайдеров, законодательно не урегулирован.

Киберполиция на стреме

Накануне в среду, 24 мая, киберполиция призвала граждан сообщать о провайдерах, не блокирующих российские соцсети и поисковики.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины призывает граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами Указа Президента Украины №133/2017", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд украинских компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, указанных в перечне решения СНБО от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Каждый провайдер телекоммуникационных услуг в Украине обязан заблокировать доступ к указанным в перечне интернет-ресурсам", – подчеркивается в сообщении.

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Примечательно, что еще 17 мая в СНБО заверяли, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за обход блокировки попавших под санкции российских соцсетей, поисковиков и почтовых сервисов.

По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова, власть будет рада, даже если количество пользователей хотя бы уменьшится вдвое.

"Если мы уменьшим аудиторию вдвое — это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не тянуть", — цитировало его Громадське.

Все в разработке

Пока в СНБО и СБУ признают, что сам механизм блокировки российских интернет-ресурсов пока не разработан, но процесс идет.

"Механизм еще не разработан, но будет введен", — сказал глава СБУ Василий Грицак журналистам в четверг, 25 мая в Киеве.

При этом в СБУ подчеркнули, что "значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы".

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Законодательно не урегулирован и сам механизм наложения штрафов на провайдеров, о которых предупреждали в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

Хотя, по словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, для законодательного обеспечения потенциальных штрафов для провайдеров планируется внесение изменений в законодательство, над чем якобы уже работает парламентарий от "Народного Фронта" Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что нарушители решения СНБО, которое вступило в силу указом президента, заплатят от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользование радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — отмечали в Нацкомиссии.

Нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Указа президента — не указ

Примечательно, что, несмотря на указ президента, обслуживающий Кабмин интернет-провайдер так и не заблокировал доступ к запрещенным российским соцсетям, сообщили Украинские новости.

"Без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты Вконтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru", — пишет издание.

На данный момент большая часть крупных интернет-провайдеров и все телекоммуникационные операторы исполнили указ президента. Однако так поступили не все. В частности, киевская компания LocalNet пообещала своим клиентам, что не будет отключать российские сайты до тех пор, пока не получит официальных разъяснений от госорганов.

Тем временем в МВД все же надеются, что провайдеры будут "добросовестно" выполнять решение о блокировке российских сайтов.

По материалам из открытых источников интернет