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15.05.201715:31
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    Политика

    Украина намерена присоединиться к стратегии ЕС в сфере кибербезопасности

    (обновлено: )14
    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин отметил, что Украина должна стать частью будущей стратегии Европейского союза в сфере кибербезопасности.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украина хочет присоединится к будущей стратегии ЕС в сфере кибербезопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе после встречи с главами МИД ЕС.

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    "Мы говорили об оборонных аспектах. Например, я предложил, чтобы Украина стала частью будущей стратегии Европейского союза в сфере кибербезопасности", — сказал Климкин, его выступление транслировал телеканал "112. Украина".

    Он добавил, что Украине "есть что предложить в этой сфере, и ее опыт очень ценится".

    Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

    В частности, в минувшую пятницу оказалась парализована работа почти 50 больниц и клиник Великобритании.

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