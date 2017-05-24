Киберполиция призвала сообщать о провайдерах, не блокирующих соцсети

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Граждан Украины просят сообщать о провайдерах, которые не заблокировали доступ к российским соцсетям и ресурсам, попавшим под санкции. Соответствующее обращение размещено на сайте киберполиции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Провайдеры начали блокировать доступ к этим сайтам, вместе с тем еще не все провайдеры заблокировали российские сайты, подпавшие под санкции.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины призывает граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами указа президента Украины №133/2017 на электронный адрес block@cybercrime.gov.ua", — говорится в сообщении.

Киберполиция отметила, что ряд отечественных компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, указанных в перечне решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

"Киберполиция в пределах своей компетенции готова к обеспечению соблюдения этих требований", — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение доступа к отдельным веб-ресурсам было вынужденной мерой.