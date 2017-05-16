Санкции не повлияют на бизнес компании - "Яндекс"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Компания "Яндекс" заверила, что введенные Украиной санкции не окажут влияния на бизнес компании в целом.

"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", — сообщает интернет-компания.

В "Яндексе" отметили, что главными пострадавшими от санкций станут украинские пользователи. "Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — говорится в сообщении.

"Яндекс" развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Компания отмечает, что "Яндекс" все это время работал в строгом соответствии с законодательством Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Теперь этот список включает 1228 физических и 468 юридических лиц, в том числе и "Яндекс".

Санкции предусматривают запрет на предоставление провайдерами услуг по доступу к ресурсам и сервисам "Яндекса", в частности к "Яндекс Авиабилеты", "Яндекс Метро", "Яндекс Переводчик", почтовому сервису, "Яндекс Погода", "Яндекс Карты", "Яндекс Музыка" и другим.