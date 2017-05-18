"Vodafone-Украина" заблокировал доступ к "ВКонтакте" и "Однокласcникам"

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КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Vodafone-Украина" полностью заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также к российским ресурсам "Яндекс" и Mail.ru, сообщили РИА Новости в сall-центре компании.

"C нашей стороны полностью заблокирован доступ в соответствии с указом президента Украины", — сообщил собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки". При подключении к стационарному интернету проблем с доступом пока нет.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

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Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.