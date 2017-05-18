наверх
18.05.201714:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Vodafone-Украина" заблокировал доступ к "ВКонтакте" и "Однокласcникам"

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (587)

    (обновлено: )444010
    Отметим, что при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Однокласники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки".
    Вконтакте
    AP Photo/Misha Japaridze

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Vodafone-Украина" полностью заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также к российским ресурсам "Яндекс" и Mail.ru, сообщили РИА Новости в сall-центре компании.

    "C нашей стороны полностью заблокирован доступ в соответствии с указом президента Украины", — сообщил собеседник агентства.

    соцсети
    Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы

    Как передает корреспондент РИА Новости, при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки". При подключении к стационарному интернету проблем с доступом пока нет.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

    Читайте также: Полосатая вражда: соцсети обсуждают запрет георгиевских лент

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поиск работы
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Анна Шелест
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском