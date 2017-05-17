Два провайдера уже заблокировали доступ к "ВКонтакте"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры принялись за работу во исполнение указа президента о блокировании доступа к российским интернет-ресурсам, которые попали под санкции.

Уже два оператора заблокировали доступ к социальной сети "ВКонтакте", опубликовав скриншот страницы. Первопроходцами стали LifeCell и "Добробут", сообщает издание "Апостроф".

Скриншот провайдера "Добробут"

Кроме того, помимо них, к блокированию российских сайтов приступили "Укртелеком", "Киевстар", "Ланет". Также готовятся выполнить указ президента и "Триолан" с "Волей кабель".

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.