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    МИД РФ о санкциях: Киев готов "закрыть" глаза и уши своим гражданам

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    (обновлено: )1610
    В МИДе заявили, что "Киев готов "закрыть" глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В МИД России подчеркнули, что новые санкции, принятые украинскими властями в отношении РФ, вряд ли соответствуют принятым в Европе и мире принципам, а также пониманию основ гражданского общества.

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    Об этом сказано в распространенном во вторник комментарии департамента информации и печати МИД России.

    "Все это вряд ли соответствует принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества. Или в Киеве по-своему трактуют универсальные цивилизационные ценности? Очевидно, что в стремлении оформить мифический "развод с Российской империей", то есть с собственной многовековой историей, как об этом на днях бравурно заявил президент Петр Алексеевич Порошенко, Киев готов "закрыть" глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом", — заявили в российском дипведомстве.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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