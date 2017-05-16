Порошенко просят отменить запрет на "ВКонтакте" в Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Спустя несколько часов после ввода санкций в отношении ряда российских СМИ, а также онлайн-сервисов, на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция об отмене запрета на социальную сеть "ВКонтакте".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

В обращении отмечается, что потеря данной платформы "крайне негативно скажется на украинском производителе любого вида товаров, услуг и ивентов".

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции.

"Данное решение Администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподразделений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!", — задался вопросом автор петиции Анатолий Ткаченко.

На момент публикации материала предложение подписали более трехсот человек.

Для того, чтобы президент Украины рассмотрел ту или иную размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования, после чего глава государства может вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее, чем через 10 дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.