"Укртелеком" приступил к блокированию попавших под санкции сайтов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Телекоммуникационная компания "Укртелеком" начала работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам. Об этом сообщает агентство "Українськi новини" со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям компании Михаила Шуранова.

"Укртелеком выполняет требования указа Президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа в перечень веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты", — отметил он.

Шуранов сообщил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно, и по предварительной оценке специалистов будут продолжаться от нескольких дней до недели.

"Укртелеком" − крупнейший оператор фиксированной связи и один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.