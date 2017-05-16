Провайдеры не смогут заблокировать попавшие под санкции сайты - ИнАУ

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российских сайтов невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу, сообщает агентство в "Українськi новини" со ссылкой на председателя Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александра Федиенко.

"Блокировка информации провайдером невозможна", — заявил он.

Федиенко подчеркнул, что операторы технически не готовы реализовать такие механизмы. Кроме того, по его словам, подобные решения невозможно воплотить на 100%.

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В Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.