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    Общество

    Провайдеры не смогут заблокировать попавшие под санкции сайты - ИнАУ

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    Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко подчеркнул, что операторы технически не готовы реализовывать механизмы блокированию доступа к информации.
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    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российских сайтов невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу, сообщает агентство в "Українськi новини" со ссылкой на председателя Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александра Федиенко.

    "Блокировка информации провайдером невозможна", — заявил он.

    Федиенко подчеркнул, что операторы технически не готовы реализовать такие механизмы. Кроме того, по его словам, подобные решения невозможно воплотить на 100%.

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    В Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.

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