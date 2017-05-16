Ряд депутатов ГД РФ попали в расширенный санкционный список Украины

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Ряд депутатов Государственной Думы РФ попали в расширенный санкционный список Украины, сообщается во вторник в указе президента страны Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, под санкции попали депутаты Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия").

Указанным депутатам запрещен въезд в Украину сроком на один год.