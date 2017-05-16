наверх
16.05.201711:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Ряд депутатов ГД РФ попали в расширенный санкционный список Украины

    (обновлено: )12

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Ряд депутатов Государственной Думы РФ попали в расширенный санкционный список Украины, сообщается во вторник в указе президента страны Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства.

    В частности, под санкции попали депутаты Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия").

    Указанным депутатам запрещен въезд в Украину сроком на один год.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Социальная сеть "ВКонтакте"
      Украина-РФ: новый виток санкций
      Перестрелка в Каменском
      Криминальная Украина: стрельба в Каменском
      Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
      Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
      Флаг Украины
      Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко