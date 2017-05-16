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    Порошенко расширил список санкционных лиц РФ

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (497)

    (обновлено: )21003
    В расширенный санкционный список, введенный Украиной против РФ, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц - на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций, говорится в опубликованном во вторник указе главы государства на его сайте.

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
    Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов

    "Согласно статье 5 закона Украины "О санкциях", Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины", — говорится в указе президента.

    В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список, введенный Украиной против РФ, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

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    Санкции были введены в отношении РФ в 2014 году 30 странами мира в связи с конфликтом в Украине, и до настоящего времени продолжали ужесточаться. Меры включают ограничения передвижения и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции и на экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничения на проведение финансовых операций. Россия отреагировала сходными мерами в отношении ряда стран, ввела запрет на импорт продуктов питания из Европейского союза, США, Норвегии, Канады и Австралии.

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