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    Россия

    Украина продлила санкции в отношении Дмитрия Киселева

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (500)

    (обновлено: )9101
    Согласно документу, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций". Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован во вторник на его сайте.
    Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина продлила на год санкции против руководителей МИА "Россия сегодня" — генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариты Симоньян. Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован во вторник на его сайте.

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    Согласно документу, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций".

    В отношении Симоньян также запрещен въезд в Украину сроком на один год.

    В Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.

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