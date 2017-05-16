Украина продлила санкции в отношении Дмитрия Киселева

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина продлила на год санкции против руководителей МИА "Россия сегодня" — генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариты Симоньян. Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован во вторник на его сайте.

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Согласно документу, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций".

В отношении Симоньян также запрещен въезд в Украину сроком на один год.

В Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.