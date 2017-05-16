Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под санкции

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украиной введены санкционные меры.

Так, во вторник президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. Санкции вводятся на три года.

Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок.

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