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    Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под санкции

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (497)

    (обновлено: )56107
    Интернет-провайдерам будет запрещено предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники".
    Социальная сеть ВКонтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украиной введены санкционные меры.

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
    Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов

    Так, во вторник президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

    "Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. Санкции вводятся на три года.

    Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок.

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