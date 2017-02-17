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    Аналитика и комментарии

    Добрались и до соцсетей. О запрете "ВКонтакте" и "Одноклассников"

    (обновлено: )25417
    Запрет соцсетей не даст ожидаемого эффекта, ведь запретный плод – сладок, напоминают эксперты. А в самих сетях и вовсе предлагают запретить инициатора идеи – Зоряна Шкиряка.
    Социальная сеть ВКонтакте
    RIA News

    РИА Новости Украина

    В Украине могут запретить популярные в стране российские социальные сети – "Вконтакте" и "Одноклассники". С таким предложением в ходе выступления на брифинге в Киеве выступил советник главы МВД Зорян Шкиряк. Он также  призвал "защитить страну от российской пропаганды".

    "2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убеждён, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", – заявил Шкиряк, добавив, что это именно эти социальные сети "являются основными распостранителя антиукраинского контента".

    Кроме этого, советник главы МВД отметил, что Министерство образования должно участвовать в этих процессах и объяснять ученикам устами психологов и учителей вред от пользования этими социальными сетями.

    Станет ли подобный запрет эффективным? Политтехнолог Андрей Никончук напомнил, что запретный плод – сладок.  

    "Я не был бы столь категоричным в этом вопросе, потому что запретный плод — сладок. В свое время уже глушили Радио "Свобода", "Голос Америки", и к чему это привело — нам всем известно, попытки провалились. Другой пример — это борьба с пьянством, когда вырубили все виноградники, но, тем не менее, пить меньше не стали. Думаю, что создание альтернативы было бы более взвешенным шагом, а люди сами разберутся, что такое хорошо и что такое плохо", – сказал Никончук.

    В самих соцсетях же предложили запретить самого Шкиряка.

    "Откуда он вообще вынырнул, этот советник? Он специалист в чём? Что может насоветовать?", – задается вопросами Эухениа Кошкиниди.

    "В дополнение к антирейтингу по деспотичности экономики вектор движения вырисовывается все четче и четче. Венесуэла, жди нас, мы к тебе идем!", – написала Elena Serjozhnikova.

    Также СМИ уже напомнили краткий список стран, где соцсети – фактически под запретом: Северная Корея,  Китай, Иран, Пакистан,  Вьетнам, Саудовская Аравия,  Египет, Венесуэла, Туркменистан, Турция.

    Напомним, сейчас в Украине запрещены 544 российских фильма и сериала, 77 телеканалов РФ. Кроме этого, в январе 2017-го на три месяца введен полный запрет на ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования.

    Также Министерство культуры запретило въезд в страну 83 российским деятелям культуры из-за того, что “они представляют угрозу национальной безопасности".

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