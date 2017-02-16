Шкиряк призвал заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщил сайт телеканала "112 Украина".

"Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами", — приводит сайт слова советника главы МВД.

Шкиряк выразил надежду, что "министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".

Ранее Зорян Шкиряк заявил, что планирование и организация покушения на народного депутата Украина Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета.