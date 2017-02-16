наверх
16.02.201720:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Общество

    Шкиряк призвал заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"

    (обновлено: )16817
    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что Минобразования должно повлиять влиять на преподавателей, чтоб те разъяснили о вреде именно этих двух социальных сетей.
    Зорян Шкиряк
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщил сайт телеканала "112 Украина".

    Митинг против Радио Вести в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против продления лицензии "Радио Вести" в Киеве

    "Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами", — приводит сайт слова советника главы МВД.

    Шкиряк выразил надежду, что "министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".

    Ранее Зорян Шкиряк заявил, что планирование и организация покушения на народного депутата Украина Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Автомобильная блокада" Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений