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    Общество

    Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": когда указ вступит в силу

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (510)

    (обновлено: )110608
    Новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса".
    Социальная сеть ВКонтакте
    RIA News

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Указ Президента Украины №133/2017 от 15 мая о введении в действие решение СНБО о блокировании соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других российских ресурсов на территории Украины подлежит обнародованию не позднее чем в 15-дневный срок после подписания.

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    Официальными печатными изданиями являются информационный бюллетень "Официальный вестник Президента Украины", газета "Урядовый курьер". Указ Порошенко о блокировании сайтов вступает в силу со дня его опубликования. Таким образом, указ президента вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.

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    В частности, новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса" — "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".

    Под санкции попадают и "Mail.Ru Group", сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Также блокируются активы, запрет на транзакции и вещание российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

    В целом, в санкционном списке оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц. Срок санкций для юридических лиц продолжается сроком на 1-3 года, для физических — сроком на 1-5 лет, а также — бессрочно.

    Так, во вторник президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

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