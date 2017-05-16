Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": когда указ вступит в силу

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Указ Президента Украины №133/2017 от 15 мая о введении в действие решение СНБО о блокировании соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других российских ресурсов на территории Украины подлежит обнародованию не позднее чем в 15-дневный срок после подписания.

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Официальными печатными изданиями являются информационный бюллетень "Официальный вестник Президента Украины", газета "Урядовый курьер". Указ Порошенко о блокировании сайтов вступает в силу со дня его опубликования. Таким образом, указ президента вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.

В частности, новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам "Яндекса" — "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".

Под санкции попадают и "Mail.Ru Group", сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Также блокируются активы, запрет на транзакции и вещание российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

В целом, в санкционном списке оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц. Срок санкций для юридических лиц продолжается сроком на 1-3 года, для физических — сроком на 1-5 лет, а также — бессрочно.

Так, во вторник президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.