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    Украина ввела санкции против российского "Яндекса"

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (497)

    (обновлено: )66304
    В списке юридических лиц, против которых введены санкции, значится российская компания "Яндекс", в отношении которой ограничительные меры введены на три года.
    Работа офиса компании Яндекс
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

    Соответствующий указ обнародован во вторник на сайте президента.

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    В расширенный санкционный список, введенный Украиной против РФ, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В списке юридических лиц значится российская компания "Яндекс", против которой санкции введены на три года. В документе также идет речь и об украинском представительстве компании.

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