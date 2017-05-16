Украина ввела санкции против российского "Яндекса"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

Соответствующий указ обнародован во вторник на сайте президента.

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В расширенный санкционный список, введенный Украиной против РФ, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В списке юридических лиц значится российская компания "Яндекс", против которой санкции введены на три года. В документе также идет речь и об украинском представительстве компании.