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    Общество

    В Украине хотят запретить "Яндекс"

    (обновлено: )177110
    Автор петиции Василий Кужильный считает, что компания "Яндекс" "осуществляет экспансию в Украину" и "представляет угрозу национальной безопасности".
    Яндекс
    RIA News

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция о запрете деятельности компании "Яндекс".

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    "Запретить деятельность компании "Яндекс" в Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны", — говорится в тексте петиции.

    Автором петиции является Василий Кужильный, по его мнению, компания "осуществляет экспансию в Украину" и "представляет угрозу национальной безопасности".

    Чтобы петиция была рассмотрена президентом, ее должны подписать 25 тысяч человек. Сейчас петиция уже набрала 58 голосов, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

    Ранее сообщалось, что власти Киева запретили голосовать на городском сервисе электронных петиций с российских почтовых адресов на доменах mail.ru, list.ru, bk.ru, inbox.ru.

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