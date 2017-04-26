Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Киевская городская власть нашла способ, как не выплачивать долги компании "Укррослизинг" за 100 вагонов, которые Киевский метрополитен получил в лизинг еще в 2009 году.

Речь идет о почти двух миллиардах гривен, которые метрополитен должен компании. Из-за этого у метрополитена заблокированы счета и предприятие не может нормально работать.

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Столичная власть направила письма во все правоохранительные органы, высшие органы власти и СНБО. Городские власти хотят, чтобы Совет нацбезопасности и обороны включил "Укрросслизинг" в список подсанкционных компаний, а это, в свою очередь, даст городу возможность не выплачивать деньги. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Как город будет решать эту долговую проблему, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил адвокат Иван Либерман.

(публикуется на языке оригинала)

Ми бачимо новий варіант вирішення ситуації – внесення "Укррослізинг" до санкційного списку. Наскільки це можна вважати законним?

– Так, внести можна в список будь-кого будь-куди. Однак, чи не буде це оскаржено до суду, і чи є судова перспектива в частині юридичної перемоги? От тут це велике питання. Адже сам закон, як і про люстрацію, так і аналогічні закони щодо внесення до реєстру санкційних компаній – все це сьогодні оскаржується судами України, які в більшості випадків приймають рішення на користь позивачів, тобто тих людей, які оскаржують такі, на їх думку, незаконні рішення.

Річ у тому, що "Укррослізинг" надав у лізинг ці вагони. А лізинг передбачає оренду з правом викупу. Тому треба спочатку дізнатися, щоб всі: і соціум знав, до якого числа, до якого року діє даний договір.

Чи, бувало, не передчасно "Укррослизинг" намагається стягнути кошти з КМДА і з киян, і взагалі з усієї України, за великим рахунком. Тож відтак треба розбиратися з документами. На жаль, у нас з вами їх немає. Виходить так, що сьогодні будь-хто будь-кому являється реальним боржником, наприклад, але внісши їх у відповідні реєстри, можна, в принципі, очікувати, що ніхто ні за що платити не буде.

Така собі, знаєте, хитра ширма, такий правовий зашморг для тих, хто надає послуги, з одного боку.

З іншого боку, незрозуміло, чому саме в правоохоронні органи надала КМДА листи, звернення якісь. Я б радив відкрити по факту кримінальне провадження. А вони ж відправили листи, не заяви, не звернення про вчинення кримінального правопорушення, а саме листи. Листи до правоохоронних органів направляти можна, тільки толку з цього не буде.

А якщо гіпотетично собі представити, що якусь компанію, перед якою є борг, можна внести в санкційний список, то це відтермінує виплату боргів чи взагалі скасує необхідність розплачуватися?

– Всі три види слів, які ви зазначили, мають підґрунтя. Може бути як перший, так другий, так і третій варіант. Все залежить від того, як будуть іти судові процеси.

Всю Україну зараз намагаються втягнути, як фізичних осіб, так і правоохоронців, колишніх правоохоронців, і майбутніх якихось інвесторів, всіх намагаються втягнути в судові якісь розбірки, в якісь процеси тощо. У нас вже просто стається так, що пів-України судиться.

У вас є інформація, у чиїй юрисдикції компанія "Укррослізинг" перебуває?

– Така інформація міститься виключно в статуті цієї юридичної особи. Вона є, ця інформація є, наскільки я розумію, закритою. Тому що в Єдиному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців є лише загальна інформація.

Це інформація щодо того, якою юридичною площиною володіє ця компанія, тобто ПРАТ, ЗАТ, ВАТ, командитне товариство, тобто загальна назва, керівник, дані цієї компанії, під яким номером зареєстрована, і чи не перебуває вона зараз в періоді ліквідації.

Тобто це загальний формуляр. А от відповідь на ваше запитання міститься виключно в статуті. А статут може мати ще цілу купу додатків із протоколами.

Якщо з'ясується, що компанія "Укррослизинг" є або спільним підприємством об'єднаним, чи міжнародним, чи виключно українським, вона може потрапити до санкційного списку?

– Якщо виключно українським, то навряд. Якщо хоча б частково або в повній мірі буде належати іншій державі, ми ж розуміємо, про що ми говоримо, то відтак може підпасти. Знову ж таки, якщо це не буде оскаржено до суду.

Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что санкции коснутся лишь банков с государственным российским капиталом, а на частные банки распространяться не будут.

А эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.