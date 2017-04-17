КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Google заключила коммерческое соглашение с "Яндексом", которое предоставляет дополнительные возможности для продвижения сервиса российского поисковика в браузере Chrome, сообщает американская компания.

Ранее в понедельник замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Алексей Доценко сообщил, что арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. В основном споре компания "Яндекс" была третьим лицом, и по ее инициативе это дело было заведено регулятором.

"Мы рады сообщить, что сегодня заключили коммерческое соглашение с "Яндексом" и мировое соглашение с ФАС, которые отвечают интересам всех сторон. Коммерческое соглашение с "Яндексом", которое было одобрено ФАС, предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome. Таким образом, завершился спор относительно распространения сервисов Google на Android-устройствах", — говорится в сообщении, информирует Прайм.

Помимо этого, в американской компании отметили, что Android старается одновременно учитывать потребности тысяч производителей и операторов, а также миллионов разработчиков приложений и более миллиарда пользователей. По мнению Google, благодаря этому стоимость устройств на мировом рынке стала гораздо ниже, и еще больше людей стали пользоваться смартфонами.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. ФАС признала нарушениями, в частности, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, 2 ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.