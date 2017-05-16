Российским книгам - табу! К нам едет ревизор, а к вам?

Из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

К нам едет ревизор

В воскресенье, 14 мая, в Украине вступили в силу новые правила изъятия книг из России, утвержденные Кабмином от 5 апреля 2017 года.

Украина все-таки частично разрешила ввозить книги из РФ, но лишь те, которые пройдут тщательную проверку на предмет "антиукраинского содержания" и получат рецензию эксперта на украинском языке.

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Ввоз книг будет осуществляться на основании разрешения Госкомтелерадио. Чтобы получить такое разрешение, нужно будет подать заявление, один экземпляр оригинала издания и соглашение с владельцем прав на издание.

Издательская продукция, которая не будет иметь разрешения, будет изыматься.

"Издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения с целью недопущения возможности ее реализации, а само изъятие осуществляется Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания", — сказано в документе.

В то же время новые правила не распространяются на издательскую продукцию, ввозимую гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Штрафы

Предусмотрены новыми правилами и штрафы на ввоз книг без разрешения.

Согласно документу, "распространение издательской продукции из государства-агрессора без наличия соответствующего разрешения влечет за собой наложение на распространителей административно-хозяйственного штрафа в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый следующий случай, а продукция изымается".

В случае отказа субъекта хозяйствования или его представителя предоставить издательскую продукцию для ее изъятия уполномоченные лица обращаются в правоохранительные органы.

В то же время решение Госкомтелерадио о наложении штрафа и изъятия книжной продукции может быть обжаловано в суде.

Российским книгам — бой!

С началом войны в Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дошло дело и до книг.

Напомним, в январе Украина до 1 апреля 2017 года запретила ввоз в страну любых книг с территории России. Отмечалось, что такой запрет будет действовать, "пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки".

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Перед этим в декабре 2016 года Верховная Рада проголосовала за решение об ограничении ввоза в страну российских книг с "антиукраинским содержанием". "Мы ожидаем, что эти меры очень серьезно будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, станет на порядок больше украинских книг", — заявляла глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

Однако эксперты книжного рынка высказывали обеспокоенность, что украинские издательства не способны компенсировать потери от запрета на российские книги.

В связи с новыми правилами на крупнейшем книжном рынке столицы "Петровка" уже со вторника ждут ревизоров, которые якобы должны попытаться изъять для проверки все книги, изданные в России в 2017 году. Об этом пользователи пишут в соцсетях.

По их словам, уже сейчас продавцы во избежание проблем припрятали российские новинки.

Костры и списки

В начале апреля 2017 года Госфискальная служба запретила ввоз в Украину 74 книг из РФ, которые были изданы в течение последних трех лет. Книги касались событий в Украине времен Революции Достоинства, а также связанных с войной на Донбассе и аннексией Крыма ("Проект Новороссия. История русской окраины", "Украина в огне" и другие).

В начале августа 2015 года был опубликован список из 38 книг, которые нельзя ввозить в Украину. Список был составлен экспертной комиссией Минкультуры. Как заявлял первый замглавы ведомства Богдан Червак, эти меры "продиктованы необходимостью предотвратить применение РФ против украинцев методов информационной войны и дезинформации, распространению идеологии человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма". В список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина, занимающего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР — "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год), книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец", произведение Глеба Боброва "Украина в огне", книги философа, политолога и социолога Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России", "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?" советника президента России Сергея Глазьева и многие другие.

Пылали в Киеве и костры из книг: в мае 2016 года активисты сожгли прямо у здания Рады книгу экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко "Кровавый Евромайдан — преступление века". По признанию участников акции, сами они эту книгу не читали.

По материалам из открытых источников интернет